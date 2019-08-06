Greenpeace: "Перелома в борьбе с пожарами" в Красноярске – нет

Активисты Greenpeace опровергли слова губернатора Красноярского края Александра Усса, который заявил, что в регионе "наступил радикальный перелом в борьбе с огненной стихией". По информации российского отделения организации, площадь лесных пожаров в Сибири продолжает расти.
За последние сутки, по данным экологов, ситуация и вовсе ухудшилась. Цифровая система "ИСДМ-Рослесхоз" зафиксировала площадь лесных пожаров в 4,5 миллиона гектар, в то время как накануне она составляла 4,3 миллиона. В официальной сводке Авиалесохраны данные на шестое августа о действующих пожарах также увеличились. В Greenpeace сообщили, что в Сибири специалисты тушат всего лишь шесть процентов действующих пожаров.
Губернатор Красноярского края, который ранее утверждал, что лесные пожары "это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно", накануне заявил, что в регионе произошел "радикальный перелом в борьбе с огненной стихией на территории региона". Конкретных данных чиновник не приводил.
Ранее в Министерстве чрезвычайных ситуаций России заявили, что основной причиной лесных пожаров в Сибири является неосторожное обращение с огнём. В Рослесхозе заявили, что лесные пожары начались из-за сухих гроз.
- К началу августа площадь пожаров в Сибири достигла почти трёх миллионов гектаров. Только после того, как площадь горящего леса за месяц выросла втрое – с одного миллиона гектар, чиновники приняли решение тушить "закрытые очаги в зоне контроля", тушение которых ранее было признано неэффективным из-за больших затрат.
- Роскосмос опубликовал фотографии, на которых видно, как выглядят пожары с орбиты. Дым от пожаров, по данным NASA, достиг Аляски и Канады.
- 1 августа в Красноярске возбуждено первое уголовное дело из-за пожаров. Сотрудников краевого Министерства лесного хозяйства обвиняют в халатности. Число подозреваемых не разглашается.