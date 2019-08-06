Greenpeace: "Перелома в борьбе с пожарами" в Красноярске – нет

Активисты Greenpeace опровергли слова губернатора Красноярского края Александра Усса, который заявил, что в регионе "наступил радикальный перелом в борьбе с огненной стихией". По информации российского отделения организации, площадь лесных пожаров в Сибири продолжает расти.

За последние сутки, по данным экологов, ситуация и вовсе ухудшилась. Цифровая система "ИСДМ-Рослесхоз" зафиксировала площадь лесных пожаров в 4,5 миллиона гектар, в то время как накануне она составляла 4,3 миллиона. В официальной сводке Авиалесохраны данные на шестое августа о действующих пожарах также увеличились. В Greenpeace сообщили, что в Сибири специалисты тушат всего лишь шесть процентов действующих пожаров.

Губернатор Красноярского края, который ранее утверждал, что лесные пожары "это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно", накануне заявил, что в регионе произошел "радикальный перелом в борьбе с огненной стихией на территории региона". Конкретных данных чиновник не приводил.

Ранее в Министерстве чрезвычайных ситуаций России заявили, что основной причиной лесных пожаров в Сибири является неосторожное обращение с огнём. В Рослесхозе заявили, что лесные пожары начались из-за сухих гроз.