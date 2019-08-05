В Министерстве чрезвычайных ситуаций России заявили, что основной причиной лесных пожаров в Сибири является неосторожное обращение с огнём. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства. В МЧС утверждают их версия подтверждается тем, что большая часть очагов возгорания расположена около дорог.
В Рослесхозе заявили, что причиной лесных пожаров начались из-за сухих гроз, которые прошли в Сибири. По данным МЧС, площадь активного горения составляет на данный момент около 57 тысяч гектаров. Общая группировка, задействованная в ликвидации лесных пожаров, составляет более четырёх тысяч человек и 400 единиц техники.
- К началу августа площадь пожаров в Сибири достигла почти трёх миллиона гектаров. Только после того, как площадь горящего леса за месяц выросла втрое - с одного миллиона гектар, чиновники приняли решение тушить "закрытые очаги в зоне контроля", тушение которых ранее было признано неэффективным из-за больших затрат.
- Роскосмос опубликовал фотографии, на которых видно, как выглядят пожары с орбиты. Дым от пожаров, по данным NASA, достиг Аляски и Канады.
- 1 августа в Красноярске возбуждено первое уголовное дело из-за пожаров. Сотрудников краевого министерства лесного хозяйства обвиняют в халатности. Число подозреваемых не разглашается.
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