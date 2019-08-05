В Министерстве чрезвычайных ситуаций России заявили, что основной причиной лесных пожаров в Сибири является неосторожное обращение с огнём. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства. В МЧС утверждают их версия подтверждается тем, что большая часть очагов возгорания расположена около дорог.

В Рослесхозе заявили, что причиной лесных пожаров начались из-за сухих гроз, которые прошли в Сибири. По данным МЧС, площадь активного горения составляет на данный момент около 57 тысяч гектаров. Общая группировка, задействованная в ликвидации лесных пожаров, составляет более четырёх тысяч человек и 400 единиц техники.