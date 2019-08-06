Москва осудила критику Токио после визита Медведева на Курилы

Министерство иностранных дел России указало послу Японии в Москве на неприемлемость протестов Токио из-за действий Москвы на Курильских островах.

Ранее Токио осудил визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на остров Итуруп, а также выразил протест из-за учебных стрельб у острова Кунашир.

В заявлении МИД говорится, что Курилы являются суверенной российской территорией по итогам Второй мировой войны. Министерство отметило, что комментарии Японии "граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России".

Япония долгие годы оспаривает принадлежность четырёх островов Курильской гряды: Итурупа, Шикотана, Кунашира и Хабомаи. Они отошли СССР по итогам Второй мировой войны. Из-за территориального спора Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. В ноябре стало известно, что Япония готова вернуться к декларации об островах 1956 года. В ней СССР соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. В конце июня президент России заявил, что Москва не планирует передавать Курилы Японии.