Более трети москвичей положительно относятся к акциям протеста. К такому выводу пришёл Левада-центр, проводивший исследование по заказу Фонда развития гражданского общества. Опрос состоялся в период с 26 по 31 июля, его результаты публикует издание РБК.
По данным Левада-центра, положительную оценку протестным акциям дали 37 процентов опрошенных, из которых 9 процентов допустили своё участие в таких мероприятия, а 2 процента в них уже участвовали. Отрицательно к акциям относятся 27 процентов опрошенных, нейтрально – 30.
Осведомлённость москвичей о протестах в связи с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму социологи оценивают как высокую. 29 процентов опрошенных внимательно следят за событиями, ещё 48 что-то о них слышали.
Голосовать на предстоящих выборах готовы чуть более половины москвичей – 55 процентов.
Социологи также задавали жителям российской столицы вопросы о том, как они оценивают деятельность мэра и городского правительства. К Собянину хорошо относятся 49 процентов опрошенных, негативно – 16 процентов. О хорошем отношении к правительству заявили 30 процентов опрошенных, о плохом и очень плохом – 24 процента.
- 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные с властями акции протеста. Их участники требовали допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов, которых отказались регистрировать избирательные комиссии. Протестующие считают это незаконным.
- Обе акции закончились массовыми задержаниями и административными арестами участников, заведено уголовное дело о массовых беспорядках. Полиция применяла силу к протестующим и проводила обыски у активистов. Действия московских властей раскритиковали правозащитники и представители стран Запада.
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