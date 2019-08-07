Более трети москвичей положительно относятся к акциям протеста. К такому выводу пришёл Левада-центр, проводивший исследование по заказу Фонда развития гражданского общества. Опрос состоялся в период с 26 по 31 июля, его результаты публикует издание РБК.

По данным Левада-центра, положительную оценку протестным акциям дали 37 процентов опрошенных, из которых 9 процентов допустили своё участие в таких мероприятия, а 2 процента в них уже участвовали. Отрицательно к акциям относятся 27 процентов опрошенных, нейтрально – 30.

Осведомлённость москвичей о протестах в связи с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму социологи оценивают как высокую. 29 процентов опрошенных внимательно следят за событиями, ещё 48 что-то о них слышали.

Голосовать на предстоящих выборах готовы чуть более половины москвичей – 55 процентов.

Социологи также задавали жителям российской столицы вопросы о том, как они оценивают деятельность мэра и городского правительства. К Собянину хорошо относятся 49 процентов опрошенных, негативно – 16 процентов. О хорошем отношении к правительству заявили 30 процентов опрошенных, о плохом и очень плохом – 24 процента.