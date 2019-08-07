Правозащитники требуют проверить данные о пытках в "Крестах-2"

Правозащитники требуют расследовать сообщения о пытках в новом следственном изоляторе Санкт-Петербурга, известном как "Кресты-2". По данным портала Gulagu.net, давление на заключённых оказывают так называемые "активисты", сотрудничающие с администрацией учреждения.

Сообщается об изнасилованиях, избиениях и нанесении серьёзных телесных повреждений. В качестве доказательств правозащитники приводят видеозаписи, предположительно сделанные "активистами" на мобильные телефоны по заданию сотрудников ФСИН. Последним могут давать поручения сотрудники ФСБ или полиции Петербурга, утверждается в публикации.

Из заключённых выбивают признания в преступлениях и показания по уголовным делам. Их также вынуждают отказываться от жалоб на действия службы исполнения наказаний.

По данным правозащитников, давление на заключённых в так называемых "пресс-хатах" оказывается по распоряжению начальства изолятора и под контролем руководства главного оперативного управления ФСИН.

Заявление правозащитников о пытках в "Крестах-2" направлено в администрацию президента России, Генпрокуратуру и Следственный комитет.