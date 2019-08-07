В Петербурге типографиям запретили печатать политические листовки

Типографиям Санкт-Петербурга запретили печатать политические листовки, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на управление министерства внутренних дел по Приморскому району города.

В уведомлении от ведомства, которое направлено во все крупные типографии Петербурга, говорится о "недопущении приёма заказов и изготовления печатных материалов, дискредитирующих представителей органов государственной власти и политических деятелей", а также "носящих агитационный характер с призывами проведения несанкционированных митингов и шествий в период подготовки и проведения губернаторских выборов".

В типографии "Полифарм", комментируя запрет, заявили, что руководство организации обязали подписать документ. Согласно ему, при поступлении подобного рода заказов типография обязана направить их на проверку в МВД.