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В Петербурге типографиям запретили печатать политические листовки

Работа печатного станка в типографии, архивное фото

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Типографиям Санкт-Петербурга запретили печатать политические листовки, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на управление министерства внутренних дел по Приморскому району города.

В уведомлении от ведомства, которое направлено во все крупные типографии Петербурга, говорится о "недопущении приёма заказов и изготовления печатных материалов, дискредитирующих представителей органов государственной власти и политических деятелей", а также "носящих агитационный характер с призывами проведения несанкционированных митингов и шествий в период подготовки и проведения губернаторских выборов".

В типографии "Полифарм", комментируя запрет, заявили, что руководство организации обязали подписать документ. Согласно ему, при поступлении подобного рода заказов типография обязана направить их на проверку в МВД.

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