Суд отменил блокировку приложения американского магазина iHerb

Ульяновский областной суд отменил решение об удалении приложения американского интернет-магазина биоактивных добавок iHerb из App Store и Google Play. Дело отправлено на новое рассмотрение. Об этом сообщает РБК.

В феврале этого года Засвияжский суд Ульяновска обязал iHerb удалить своё приложение из Apple AppStore и Google Play в России по иску директора "Союза производителей БАД к пище" в Генпрокуратуру. В заявлении утверждалось, что американский интернет-магазин продаёт пищевые добавки, не соответствующие российским техрегламентам.

Магазину пришлось удалить страницы с запрещённой по мнению российского суда информацией, чтобы избежать блокировки всего сайта. По данным Mediascope за декабрь 2018 года, российская аудитория сайта составила почти миллион человек с компьютеров и ещё 700 тысяч человек с мобильных устройств.