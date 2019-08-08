К сотрудникам ФБК пришли с обысками по делу об "отмывании денег"

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к трём сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). По информации проекта "Апология протеста", следственные действия связаны с расследованием уголовного дела о легализации денежных средств, приобретённых незаконным путём.

Обыски проводятся у Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади.

На прошлой неделе Следственный комитет России возбудил против ФБК уголовное дело "о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путём".

По версии следствия, сотрудники учреждённого Алексеем Навальным фонда и лица, имеющие отношение к его деятельности, в период с января 2016 по декабрь 2018 года "получили крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которую "третьи лица" внесли через банкоматы Cash-in и Recycling в Москве на расчетные счета нескольких банков".

Соратник Навального Леонид Волков считает, что власти хотят сделать невозможным финансирование региональных штабов Навального.