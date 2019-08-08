ФСИН признала многочисленные нарушения в СИЗО "Кресты-2"

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) признало многочисленные нарушения в новом следственном изоляторе Санкт-Петербурга, известном как "Кресты-2". Накануне правозащитники потребовали расследовать сообщения о том, что заключённых пытают сокамерники, сотрудничающие с работниками ФСИН.

Замглавы ведомства Валерий Максименко в четверг рассказал агентству РИА Новости об итогах проверки, которую за эти два дня провёл центральный аппарат ФСИН. "Там куча нарушений", – заявил Максименко. По его словам, несудимых незаконно подсаживали в камеры к судимым, а переводы заключённых никак не отражались в документах.

Представитель ФСИН признал, что нехватка личного состава в "Крестах-2" – слабое оправдание для таких нарушений. При этом он допустил, что ответственность за них несут именно сотрудники ведомства.

"Работать люди не хотят, ссылаясь, что работников не хватает. Поэтому идут по простому пути: либо сами бьют, либо, как в этом случае, подсаживают к головорезам", – заявил Валерий Максименко. Он добавил, что сообщения о выбивании показаний из заключённых пока не доказаны.

"Интерфакс" со ссылкой на Максименко пишет, что несколько сотрудников "Крестов-2" уже отстранены от работы.