Обыск по делу ФБК Навального

В Москве сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Параллельно проходят обыски у юристов ФБК. 3 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании миллиарда рублей сотрудниками фонда. Ведомство сообщило о блокировке более 100 счетов ФБК и его сотрудников. Бывший глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков считает, что с помощью уголовного дела власти пытаются остановить финансирование региональных офисов организации.