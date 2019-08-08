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Общество

Обыск по делу ФБК Навального

Обыск по делу ФБК Навального
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В Москве сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Параллельно проходят обыски у юристов ФБК. 3 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании миллиарда рублей сотрудниками фонда. Ведомство сообщило о блокировке более 100 счетов ФБК и его сотрудников. Бывший глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков считает, что с помощью уголовного дела власти пытаются остановить финансирование региональных офисов организации.

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