С чего начинался Путин

Вы вообще думали в августе 1999-го, что этот человек пришел на десятилетия? Обсуждают политолог Станислав Белковский, писатель Юлий Дубов (Англия), журналист Евгений Киселев (Украина), историк Юрий Фельштинский (США). Ведущая Елена Рыковцева.