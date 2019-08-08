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С чего начинался Путин

Ельцин с преемником. 31 декабря 1999

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Вы вообще думали в августе 1999-го, что этот человек пришел на десятилетия? Обсуждают политолог Станислав Белковский, писатель Юлий Дубов (Англия), журналист Евгений Киселев (Украина), историк Юрий Фельштинский (США). Ведущая Елена Рыковцева.

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