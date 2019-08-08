Власти потратили 13 млн рублей на фестивали в дни протестных акций

Мэрия Москвы потратила 13 миллионов рублей на организацию фестивалей "Бургерфест" и "Шашлык Live", прошедших в парке Горького 27–28 июля и 3–4 августа соответственно. Об этом сообщают "Открытые медиа". Оба фестиваля прошли в те же дни, что и несогласованные митинги за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Фестивали организовала компания "Инстал Профи" – подрядчик департамента торговли московской мэрии. В нынешнем году фирма выиграла тендер от бюджетного учреждения "Московские ярмарки" и получила право проводить культурно-массовые мероприятия в столице до 2020 года. Из контракта между "Инсталл Профи" и "Московскими ярмарками" следует, что двухдневные городские фестивали и ярмарки в августе не планировались. Однако незадолго до мероприятий 27−28 июля и 3–4 августа стороны подписали дополнительные соглашения к контракту. Согласно документам, за фестивали подрядчик получил по 6,5 миллионов рублей.

10 августа в Москве запланирована согласованная акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В эти же выходные в Москве пройдёт очередной музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat. Некоторые музыканты, как сообщается, отказались в нём участвовать.