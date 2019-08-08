Юрий Дудь призвал москвичей выйти на митинг 10 августа

Видеоблогер и медиаменеджер Юрий Дудь призвал москвичей выйти на согласованную акцию протеста против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 10 августа. Акция согласована с властями города, организаторы заявили, что на неё могут прийти до 100 тысяч человек.

Дудь написал в фейсбуке, что к решению пойти на митинг его подтолкнули жёсткие действия властей против участников акций протеста. “Вы можете не поддерживать независимых кандидатов в Мосгордуму: топить за разные политические силы — это так же, как топить за разные футбольные клубы, то есть совершенно нормально и правильно. — написал Дудь. — Но вы точно не можете поддерживать то, что делало государство в последние недели“.

По словам журналиста, пришло время, когда аполитичная позиция стала стыдной. “Так вышло, что все последние годы молодым людям в России было максимально неинтересно касаться выборов, протестов, басманного правосудия, политзаключенных, вот этого всего. Две последние субботы показали, к чему привела наша инертность“, — написал он. Дудь указал, что меры, принятые властью в ответ на акции протеста, не способствуют поддержанию стабильности в обществе. “Шпалой по лицу теперь может получить любой из нас“, — уверен он.

Дудь - ведущий популярного Youtube-канала, его интервью с известными в особенности среди молодёжи музыкантами, общественными деятелями и политиками стабильно получают по несколько миллионов просмотров. Несколько месяцев назад большую популярность в Сети приобрёл документальный фильм Дудя о сталинских репрессиях.