"Болезнь - не преступление!"

В Петербурге прошли пикеты в защиту Дарьи Беляевой, фигурантки уголовного дела о контрабанде наркотиков в крупных размерах. 24-летняя девушка из Екатеринбурга заказала себе антидепрессант из Польши через интернет-магазин, а когда пришла за ним на почту, была задержана. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы. Купленный Беляевой препарат не продается в России, но и к запрещенным не относится. По словам адвоката Ирины Ручко, "Даша приобретала медицинский препарат для лечения имеющегося у неё заболевания, она не знала и не могла знать, что исследование определит его как производное наркотического средства. В действиях Дарьи отсутствует умысел, уголовное преследование должно быть прекращено".