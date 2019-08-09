Одиннадцатичасовые обыски. Что известно о "деле ФБК"

После продолжавшихся одиннадцать часов обысков сотрудники Следственного комитета изъяли всю технику и документацию из Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет оппозиционер Алексей Навальный. Обыски прошли и у сотрудников организации. В результате в деле нет ни одного обвиняемого, а сумма предположительно отмытых денег за время расследования уменьшилась более чем в 10 раз.

Допросы и обыски

Обыски в Фонде борьбы с коррупцией завершились поздно вечером 8 августа. По словам менеджера проектов ФБК Леонида Волкова, оперативники изъяли в основном бухгалтерскую документацию: "В протоколе обыска 170 пунктов – от старых ноутбуков, изъятых прямо вместе с коробкой с надписью “на утилизацию”, до трудовых книжек всех сотрудников". Также из офиса исчезли 17 тысяч рублей, однако в протоколе об этой сумме ничего не говорится. Волков предположил, что деньги могли быть похищены.

Обыски прошли и в компании, которая занималась бухгалтерией ФБК на аутсорсе, и у бухгалтера, которая работала с ФБК в 2013–2014 годах.

Тем же вечером следователи после допросов отпустили сотрудников ФБК – юристов Вячеслава Гимади, Владлена Лося, Александра Помазуева и Евгения Замятина, а также регионального менеджера Анастасию Кадетову и видеомонтажёра Виталия Колесникова, рассказала пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш. В их квартирах прошли обыски. К Помазуеву оперативники применили силу. "При задержании ударили лицом об пол. Травмы: рассечение брови, ушиб лба, ушиб носа с кровотечением", – утверждает его адвокат Татьяна Молоканова.

Счета Фонда борьбы с коррупцией и некоторых его сотрудников заблокированы. Решением Пресненского суда Москвы были арестованы 75 млн рублей, отметила Ярмыш: "Это та сумма, которую считают "отмытой". Из этой суммы 28 млн рублей находились на счету ФБК, остальная часть суммы – это деньги со счетов сотрудников фонда. В Следственном комитете заявили, что в общей сложности заблокированы "более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц".

Уже не миллиард

Накануне обысков Следственный комитет отчитался, что материалы "о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем" (часть 4 статьи 174 УК) переданы в Главное следственное управление ведомства. О возбуждении дела в СКР объявили 3 августа, в день проведения акции оппозиции в центре Москвы. По версии ведомства, с января 2016 года по декабрь 2018 года сотрудники ФБК "получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем".

Эти деньги, как утверждается, были внесены через банкоматы на счета и переведены фонду. Первоначально в релизе СКР говорилось об 1 млрд рублей, однако в более позднем сообщении ведомства сумма не фигурирует вовсе, а в постановлении о проведении обысков дома у одного из юристов ФБК сказано, что речь идет примерно о 75,6 млн рублей. Остальные формулировки документа, копия которого есть в распоряжении РС, полностью повторяют официальное сообщение Следственного комитета.

"Эти 75 млн рублей – суммы, которые в последние три года вносились на счета сотрудников наличными через банкоматы. Происхождение очень простое: часть донатов (пожертвований. – РС) мы получаем биткоинами, а один из самых распространенных способов обмена биткоинов на рубли заключается в том, что ты на криптовалютной бирже отправляешь биткоины покупателю, а тот тебе вносит наличные на счет через cash-in, и вам не надо лично встречаться. Это простая, известная и совершенно законная операция", – ответил Волков на обвинения СК.

Следователь по биткоинам

Следственную группу по делу ФБК возглавил старший следователь СКР Александр Лавров, сообщает РБК со ссылкой на два источника и подтверждает собеседник РС, знакомый с постановлением о формировании следственной группы.

Лавров принимал участие в деле о взятке губернатора Кировской области Никиты Белых и руководил следственными действиями по делу "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова. Собеседники РБК полагают, что назначение Лаврова связано с его опытом: он вел дело в отношении следователей центрального аппарата ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова, которых обвиняли в вымогательстве взятки в биткоинах в размере 65 млн рублей у экс-директора издательского дома "Известия" Эраста Галумова.

В самой следственной группе несколько десятков человек, утверждает собеседник РС. Только на обысках в ФБК присутствовали трое следователей по особо важным делам, отмечал ранее Леонид Волков. Свои лица ни сотрудники СКР, ни оперативники предпочитали не показывать: после того как в соцсетях началась кампания по деанонимизации силовиков, в офис ФБК они пришли в масках.

Несмотря на большое число обысков и допросов, в деле пока нет обвиняемых. Все юристы ФБК были отпущены в статусе свидетелей. Собеседник РС, знакомый с ходом расследования, полагает, что подозреваемым может стать Леонид Волков, на которого сотрудники СКР пытаются получить показания в ходе оперативных мероприятий. Волков в последний год почти не бывает в России, обыски по этому делу его пока не затронули.

Разгром оргструктуры

В самом ФБК называют обыски и допросы "самой агрессивной попыткой заткнуть рот". Как говорится в заявлении Алексея Навального, который сейчас отбывает административный арест, "Кремль сходит с ума от мысли, что совсем под боком сидит абсолютно независимая организация". "Мы не сдадимся, не уедем и занятия своего не бросим. Россия – наша страна, другой у нас нет", – подчеркнул политик, добавив, что власти таким образом пытаются сорвать еще и проект "Умное голосование", который помогает оппозиционно настроенным избирателям определиться, за кого отдать свои голоса на ближайших выборах.

"Пришли за нашей оргструктурой. Именно в этом цель всех проходящих сейчас телодвижений. Допекли-то мы их давно, но ранее политической санкции от высшего руководства на “разгром ФБК” не было, а под шумок дела о “массовых беспорядках” (которых не было), видимо, удалось такую санкцию получить", – отметил Леонид Волков. По словам бывшего директора ФБК Романа Рубанова, счета фонда и его сотрудников всегда были под пристальным контролем со стороны спецслужб и Росфинмониторинга.

Проблемы с финансированием деятельности ФБК и региональных штабов Алексея Навального возникают не в первый раз. Так, в апреле 2019 года Сбербанк и банк "Авангард" заблокировали счета Волкова, на которые он собирал пожертвования для работы штабов. В январе 2018 года Альфа-банк заблокировал счёт, куда поступали деньги на президентскую кампанию Навального.

А в 2013 году Следственный комитет завел дело в связи с финансированием кампании Навального, баллотировавшегося на пост мэра Москвы. Тогда под подозрение попали исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков, муниципальный депутат Константин Янкаускас и руководитель московского отделения партии незарегистрированной партии "Россия будущего" Николай Ляскин. По версии следствия, через сервис "Яндекс.Деньги" они похитили деньги, которые жертвовались на избирательную кампанию Навального. Ашурков покинул Россию и попросил убежище в Англии, Янкаускас был отправлен под домашний арест, а затем отпущен под подписку о невыезде. Под подпиской находится и Ляскин. Дело до сих пор не закрыто.