Псковскому активисту Милушкину отказывают в лечении сотрудники СИЗО

Гражданскому активисту, супругу экс-координатора "Открытой России" в Пскове Артему Милушкину отказывают в лекарствах и обследовании сотрудники СИЗО-1. Об этом корреспонденту Радио Свобода сообщила руководитель проекта "Сказки для политзаключённых" Елена Эфрос, её организация ведёт с Артёмом переписку. Активист находится под арестом по обвинению в сбыте крупной партии наркотиков с января 2019 года.

В письме Милушкин рассказал, у него с детства бронхиальная астма, но препаратов он не получает. На запрос в районную поликлинику по прописке пришёл ответ, что активист здоров. Обвиняемый утверждает, что только недавно прописался в районе, а до этого ходил в городскую поликлинику и наблюдался у пульмонолога.

"Попросил их сделать запрос туда, а они ответили: "Нам чего, делать нечего?"" – написал Милушкин.

Активист полагает, что устанавливать его реальное состояние здоровья правоохранительным органам невыгодно. В судебных заседаниях по продлению меры пресечения следствие всегда заявляет, что заболеваний, препятствующих содержанию в СИЗО, у подсудимого нет.

Милушкин также сообщил, что его здоровье ухудшилось, и он в заявлении просил об обследовании у пульмонолога и невролога в городской или областной больнице, но ему отказали.

Наряду с этим количество обвинений в адрес активиста только растёт. Помимо недавно предъявленного обвинения по эпизоду восьмилетней давности, по словам Милушкина, появились ещё эпизоды с поджогами.

"Сегодня приходил следователь, пытается повесить на меня серии поджогов. Всё очень плохо", – заключил активист, не пояснив, о каких именно событиях идет речь.