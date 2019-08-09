Рэпер Oxxxymiron призвал к участию в митинге за свободные выборы

Популярный российский рэпер Oxxxymiron (Мирон Фёдоров) призвал своих подписчиков и слушателей принять участие в согласованной с властями акции на проспекте Сахарова в Москве.
У себя в Твиттере и Инстаграме исполнитель заявил, что будет на митинге за свободные выборы 10 августа, и призвал выступить в защиту обвиняемых в массовых беспорядках.
"Давайте вместе добиваться прекращения абсурдного и репрессивного уголовного дела о так называемых массовых беспорядках 27 и 3 числа. Беспорядках, которых на деле не было", – заявил Oxxxymiron. Власть, по мнению рэпера, пытается поставить знак "равно" между мирной акцией и вооружённым восстанием.
Музыкант перечислил имена арестованных участников акции 27 июля и заявил, что они должны быть освобождены.
- Ранее выйти на акцию 10 августа москвичей призвал видеоблогер и медиаменеджер Юрий Дудь. Он заявил, что к решению пойти на митинг его подтолкнули жёсткие действия властей против участников акций протеста.
- Две предыдущие акции за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму – 27 июля и 3 августа – не были согласованы с властями. На них были задержаны в общей сложности около 2,5 тысяч человек, ко многим применялось насилие. После акции 27 июля власти возбудили уголовное дело о массовых беспорядках, по нему обвиняемыми проходят более десяти человек.
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