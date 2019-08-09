Рэпер Oxxxymiron призвал к участию в митинге за свободные выборы

Популярный российский рэпер Oxxxymiron (Мирон Фёдоров) призвал своих подписчиков и слушателей принять участие в согласованной с властями акции на проспекте Сахарова в Москве.

У себя в Твиттере и Инстаграме исполнитель заявил, что будет на митинге за свободные выборы 10 августа, и призвал выступить в защиту обвиняемых в массовых беспорядках. ​

"Давайте вместе добиваться прекращения абсурдного и репрессивного уголовного дела о так называемых массовых беспорядках 27 и 3 числа. Беспорядках, которых на деле не было", – заявил Oxxxymiron. Власть, по мнению рэпера, пытается поставить знак "равно" между мирной акцией и вооружённым восстанием.

Музыкант перечислил имена арестованных участников акции 27 июля и заявил, что они должны быть освобождены.