В Москве Басманный суд арестовал Айдара Губайдуллина и Сергея Фомина

Басманный районный суд Москвы арестовал до 9 октября Айдара Губайдуллина, обвиняемого в участии в "массовых беспорядках" 27 июля. Об этом сообщает корреспондент "Дождя". 26-летний Губайдуллин был задержан 8 августа после обыска. Он работает программистом в компании "Сбербанк-Технологии".

Тут же суд арестовал до 8 октября волонтера штаба Любови Соболь Сергея Фомина. Он был объявлен в розыск, но добровольно сдался полиции 8 августа. Следственный комитет собирался обвинить его в организации "массовых беспорядков", однако арестовали Фомина по статье об участии в беспорядках.

Оба арестованных – Айдар Губайдуллин и Сергей Фомин – не признают своей вины.