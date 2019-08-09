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В Москве Басманный суд арестовал Айдара Губайдуллина и Сергея Фомина

Москва, Пушкинская площадь, полиция задерживает демонстрантов, 3 августа 2019

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Басманный районный суд Москвы арестовал до 9 октября Айдара Губайдуллина, обвиняемого в участии в "массовых беспорядках" 27 июля. Об этом сообщает корреспондент "Дождя". 26-летний Губайдуллин был задержан 8 августа после обыска. Он работает программистом в компании "Сбербанк-Технологии".

Тут же суд арестовал до 8 октября волонтера штаба Любови Соболь Сергея Фомина. Он был объявлен в розыск, но добровольно сдался полиции 8 августа. Следственный комитет собирался обвинить его в организации "массовых беспорядков", однако арестовали Фомина по статье об участии в беспорядках.

Оба арестованных – Айдар Губайдуллин и Сергей Фомин – не признают своей вины.

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