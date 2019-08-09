Архангельский Роспотребнадзор не нашёл радиации вблизи Нёноксы

Архангельское областное управление Роспотребнадзора исследовало почву, воду и воздух на военном полигоне у Северодвинска - после инцидента, произошедшего 8 августа. Погибли два человека и был отмечен, как сообщали некоторые источники, выброс радиации.



Проверка прошла в нескольких городах. Превышения допустимого уровня радиационного фона не выявлено, сообщает ТАСС, ссылаясь на официальные сведения.



Западные источники утверждают, что на побережье Белого моря в районе села Нёнокса Архангельской области, где 8 августа взорвался реактивный двигатель, был замечен теплоход "Серебрянка", предназначенный для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов.

Об этом сообщил исследователь института в Монтерее, эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис. Он обнаружил танкер на спутниковом снимке проекта Planet. На опубликованной карте отмечено место на берегу, где, предположительно, расположена пусковая площадка для крылатых ракет «Буревестник». На карте она обозначена как «Possible SSC-X-9 Launch Site» — по кодовому названию этих ракет, принятом в НАТО.

В море отмечены два неопознанных судна и баржа, хотя этот район Белого моря закрыт для свободного плавания, отмечается в публикации "Медузы".

9 августа в Москву доставили шестерых пострадавших ​в результате взрыва на военно-морском полигоне в Архангельской области. Накануне в результате этого инцидента погибли два человека.

Один из предполагаемых диагнозов пострадавших – радиационное облучение. О повышении радиационного фона после взрыва говорили местные власти, а администрация морских портов западной Арктики закрыла для судов Двинской залив, где произошел инцидент.