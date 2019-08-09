Росатом признал гибель пяти человек на ракетных испытаниях

Госкорпорация Росатом признала гибель пяти сотрудников 8 августа во время неудавшегося испытания на военном полигоне в Архангельской области. Об этом сообщает ТАСС. Испытывалась жидкостная реактивная двигательная установка. «Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести», — говорится в заявлении.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Ранее в пятницу 9 августа сообщалось, что Архангельское областное управление Роспотребнадзора исследовало почву, воду и воздух на военном полигоне у Северодвинска – после инцидента. Речь шла о гибели двух человек и отмеченном выбросе радиации.



Проверка прошла в нескольких городах. Превышения допустимого уровня радиационного фона не выявлено, сообщает ТАСС, ссылаясь на официальные сведения.



Западные источники утверждали, что на побережье Белого моря в районе села Нёнокса Архангельской области, где 8 августа взорвался реактивный двигатель, был замечен теплоход "Серебрянка", предназначенный для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов.

Как отмечала Lenta.ru, подобное ЧП происходит на этом полигоне не в первый раз. В декабре 2015 года под Нёноксой в ходе испытательного пуска, производимого представителями оборонной промышленности (НПО машиностроения), нештатно отделившаяся часть крылатой ракеты попала в трехэтажный жилой дом. Были повреждены крыши и четыре квартиры. Пострадавших не было.