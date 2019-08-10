Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России с BBB- до BBB со стабильным прогнозом.

"Повысившаяся гибкость курса рубля и соблюдение бюджетного правила поддерживают способность российской экономики поглощать финансовые, геополитические и относящиеся к реальной экономике шоки и ограничивать влияние волатильности нефтяных цен", — указывает агентство.

В агентстве напомнили о втором пакете санкций США против России после отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. В Fitch считают, что низкий уровень госдолга, активы и большой объем валютных резервов позволят российской экономике противостоять ограничениям.

Агентство Fitch, в отличие от двух других глобальных рейтинговых агенств — S&P и Moodyʼs, не опускало рейтинг России до "мусорного" уровня после падения курса рубля и санкций.