США объявили о новых санкциях против России по делу Скрипалей

Госдепартамент США объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с отравлением в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Санкции вступят в силу, предположительно, с 19 августа и будут действовать минимум один год, отмечает ведомство.

Согласно заявлению, Вашингтон будет выступать против любой финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд. Новые санкции также ужесточат лицензирование при продаже России ряда товаров и технологий.

Посольство России в Вашингтоне заявило, что американские санкции по делу Скрипалей "продемонстрировали всему миру наплевательское отношение США к презумпции невиновности". Лондон обвинил Москву в причастности к покушению в марте 2018 года на Сергея Скрипаля и его дочь в британском городе Солсбери. Россия это отрицает и требует допустить её представителей к расследованию.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции в отношении страны, которая нарушит закон о контроле над химическим и биологическим оружием. Россия в указе прямо не упоминалась.

В августе прошлого года Госдепартамент США ввёл в отношении России первый раунд санкций в связи с отравлением Скрипалей. Вашингтон потребовал от Москвы предоставить доказательства того, что Россия не использует химическое оружие, и допустить инспекторов на свои объекты, связанные с химическим и биологическим оружием. Москва, однако, не исполнила эти требования.