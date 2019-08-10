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Общество

live Вернуть честные выборы. Новые акции протеста в Москве и России

Задержания на несогласованной протестной акции в Москве 27 июля 2019 года

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В Новосибирске у городской администрации прошли массовые пикеты в поддержку честных выборов и против массовых задержаний участников мирных акций

А в Екатеринбурге митинг в самом разгаре

В Челябинске и в Уфе проходят одиночные пикеты.

В Омске акция "Допускай!" завершилась без задержаний

​Также сотни человек вышли на акции в Хабаровске и Иркутске

А в Кургане волонтерам штаба Алексея Навального вчера приходили смски с предложением провести акцию в другом месте

В Москве полиция останавливает молодых людей и просит подписать бумагу о том, что они ознакомлены с условиями акции на проспекте Сахарова

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