В Новосибирске у городской администрации прошли массовые пикеты в поддержку честных выборов и против массовых задержаний участников мирных акций
А в Екатеринбурге митинг в самом разгаре
В Челябинске и в Уфе проходят одиночные пикеты.
В Омске акция "Допускай!" завершилась без задержаний
Также сотни человек вышли на акции в Хабаровске и Иркутске
А в Кургане волонтерам штаба Алексея Навального вчера приходили смски с предложением провести акцию в другом месте
В Москве полиция останавливает молодых людей и просит подписать бумагу о том, что они ознакомлены с условиями акции на проспекте Сахарова
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.