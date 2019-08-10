Жители нескольких районов в северо-западной части Иркутской области заявили, что в пятницу, 9 августа, задымление достигло критического масштаба. В квартирах и офисах Усть-Илимска из-за дыма от пожаров срабатывают датчики задымления, сообщила изданию "Сибирь.Реалии" жительница города Татьяна Костицына.

"Такого дыма у нас ещё не было, ситуация действительно критическая. Нет, огня не видно. Это пожары не из Иркутской области – дым к нам несёт с северо-востока Красноярского края", – сообщила Костицына.

По словам главного врача поликлиники Усть-Илимска Феодосии Стрекаловской, Роспотребнадзор из-за серьёзного ухудшения ситуации просит глав всех медучреждений ежедневно передавать данные о больных, обратившихся за помощью.

"Сегодня с утра стало просто невозможно дышать даже в помещениях. Я смотрю сейчас в окно – видимость не больше 50 метров. В больнице все окна-двери закрыты, всё равно пахнет дымом. Астматики сидят во влажных масках, но это уже не спасает", – сообщила Стрекаловская.

На этой неделе Роспотребнадзор по Красноярскому краю подтвердил многократное превышение норм содержания в воздухе вредных веществ. По сообщению краевых чиновников, основная часть возгораний находится в Эвенкии, в так называемой зоне контроля, где очаги решено не тушить.