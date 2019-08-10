Жители нескольких районов в северо-западной части Иркутской области заявили, что в пятницу, 9 августа, задымление достигло критического масштаба. В квартирах и офисах Усть-Илимска из-за дыма от пожаров срабатывают датчики задымления, сообщила изданию "Сибирь.Реалии" жительница города Татьяна Костицына.
"Такого дыма у нас ещё не было, ситуация действительно критическая. Нет, огня не видно. Это пожары не из Иркутской области – дым к нам несёт с северо-востока Красноярского края", – сообщила Костицына.
По словам главного врача поликлиники Усть-Илимска Феодосии Стрекаловской, Роспотребнадзор из-за серьёзного ухудшения ситуации просит глав всех медучреждений ежедневно передавать данные о больных, обратившихся за помощью.
"Сегодня с утра стало просто невозможно дышать даже в помещениях. Я смотрю сейчас в окно – видимость не больше 50 метров. В больнице все окна-двери закрыты, всё равно пахнет дымом. Астматики сидят во влажных масках, но это уже не спасает", – сообщила Стрекаловская.
На этой неделе Роспотребнадзор по Красноярскому краю подтвердил многократное превышение норм содержания в воздухе вредных веществ. По сообщению краевых чиновников, основная часть возгораний находится в Эвенкии, в так называемой зоне контроля, где очаги решено не тушить.
- По данным на пятницу, 9 августа, в Приангарье и Красноярском крае площади пожаров за сутки выросли больше, чем на сотню тысяч гектаров. В Приангарья горит 17 локализованных очагов на 23,7 тысячи гектаров, а также действуют 56 пожаров на 85,3 тысячи гектаров, при этом площадь очагов, которые решено не тушить, выросла до 597 тысяч гектаров, увеличившись более чем на 50 тысяч гектаров, сообщили власти области.
- В Красноярском крае на утро пятницы горит, по данным Лесопожарного центра, свыше 971,8 тысячи гектаров – это на 111 тысяч гектаров больше, чем сутки назад. При этом площадь пожаров "в зоне контроля", где их не тушат, достигла 928,7 тысячи гектаров.
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