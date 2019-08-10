"У нас украли выборы". Задержания в Петербурге

В Петербурге на акции в поддержку московской оппозиции задержан 81 человек. Акция протеста проходила на тротуаре у Гостиного двора в форме одиночных пикетов, не требующих согласования. В ней приняли участие более 200 человек. Полиция задерживала всех: пикетчиков, людей без плакатов, но с надписями на футболках, прохожих, журналистов и даже несовершеннолетних. Среди собравшихся были замечены люди, которые держали плакаты против митингов, один из провокаторов распылил на протестующих газ из баллончика. Некоторых активистов задерживали еще до акции, как, например, руководителя кампании штаба Навального в Петербурге Александра Шуршева. Активисту "Открытой России" Павлу Чупрунову вменили нарушение статьи 5.12 КоАП (изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах). Гражданскую активистку Светлану Уткину избили в 19 отделе полиции так, что ей была вызвана "скорая". Во время массовых задержаний полицейские перекрыли движение по Невскому проспекту.