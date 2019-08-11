В Петербурге после акции протеста возбудили уголовное дело

В Санкт-Петербурге после акции солидарности с протестующими в Москве 10 августа возбудили уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщают издания "МБХ-медиа" и "Бумага" со ссылкой на правозащитников. Официальных комментариев правоохранительных органов пока нет.

Сообщается, что дело возбуждено в связи с использованием перцового баллончика на акции. При этом баллончик был применён против её участников, которые вышли на Невский проспект с одиночными пикетами в поддержку честных выборов. Участники акции утверждают, что газ распылил некий Владислав Томашевский, которого они называют провокатором. Он был задержан и впоследствии отпущен. Подозреваемых в деле пока нет.

По данным Znak.com, на одну из задержанных на акции в Петербурге заместитель начальника полиции Петербурга по охране общественного порядка Виктор Борисенко написал заявление с просьбой провести проверку по статье уголовного кодекса об оскорблении представителя власти. "МБХ-медиа" уточняет, что документы по этому поводу были переданы полицией в Следственный комитет, однако неясно, было ли возбуждено уголовное дело. Утверждается, что задержанная сказала полицейскому, что у него "нет совести".

Всего на акции протеста у Гостиного двора в Петербурге, по уточнённым данным, были задержаны в субботу 79 человек.