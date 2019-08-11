Роскомнадзор потребовал от Google запретить "рекламу" протестных акций

Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламировать на YouTube "несанкционированные массовые мероприятия".

В сообщении ведомства, опубликованном на его официальном сайте, говорится, что "ряд структур приобретают у YouTube рекламные инструменты, такие как "push-уведомления", с целью распространения информации о незаконных массовых мероприятиях, направленных на срыв выборов федерального и регионального значения".

О каких именно структурах и о каких случаях "рекламы" акций протеста идёт речь, в ведомстве не указали, но направили в адрес Google письмо с требованием принять меры по недопущению рекламирования "незаконных мероприятий" на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

В письме подчёркивается, что "в случае непринятия Google мер реагирования, Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, оставляя за собой право на адекватную реакцию".

В свою очередь, в Совете Федерации заявили о том, что на митинге оппозиции 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве "зарубежные силы использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона".

Председатель временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов уточнил, что люди, пришедшие на митинг, "ни с того ни с сего начали получать на свои гаджеты информацию из источников, на которые никогда не подписывались", и "эта информация носила явно подстрекательский характер и фактически открыто направляла граждан в сторону охраняемых федеральных объектов". Он добавил, что такие деяния "зарубежных оппонентов" уголовно наказуемы.

При этом накануне акции на проспекте Сахарова сообщалось о рассылке смс-сообщений явно провокационного содержания. Сообщения рассылались на телефоны людей, базу которых ранее опубликовал телеграм-канал "Товарищ майор", утверждая, что это "база сторонников Навального". Среди попавших в базу были и журналисты ряда изданий, в том числе Радио Свобода.