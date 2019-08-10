Согласованный митинг оппозиции в Москве собрал около 50 тысяч человек

В Москве завершился согласованный с мэрий митинг оппозиции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным "Белого счётчика", на проспект Академика Сахарова вышли 49 тысяч 900 человек.

Организаторы митинга приняли резолюцию с требованиями к властям. Среди них - отпустить всех арестованных по обвинению в "массовых беспорядках" на предыдущей акции оппозиции и прекратить уголовное дело, допустить всех независимых кандидатов до выборов и отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

Сразу после митинга полиция задержала главу штаба одного из незарегистрированных, а впоследствии и арестованных, кандидатов в депутаты Мосгордумы Ивана Жданова. Бориса Золотаревского задержали в связи с тем, что он со сцены призвал пришедших на митинг пойти после его окончания к зданию администрации президента России на улице Ильинка.

Кроме Золотаревского на митинге выступили журналист Леонид Парфёнов, стендап-комик Данила Поперечный, жена арестованного политика Дмитрия Гудкова Вера, один из немногих оставшихся на свободе незарегистрированных кандидатов в депутаты Александр Соловьёв. Также на акции по несколько своих песен спели группы "Кровосток", IC3PEAK и рэпер Face.

За несколько часов до митинга сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в штаб незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь. Обыск продолжается до сих пор, сама Соболь, которая собиралась выступить на проспекте Сахарова, заблокирована в помещении вместе с журналистами телеканала "Настоящее Время" Тимуром Олевским и Сергеем Корсаковым. Отмечается, что представители силовых структур выломали дверь в помещение. Обыск проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Массовые беспорядки".

После окончания согласованного митинга на проспекте Сахарова часть собравшихся всё же выдвинулась к зданию администрации президента. Полиция перекрыла улицу Мясницкая, которая ведёт к нему, а сотрудники ОМОНа оцепили саму администрацию.

Радио Свобода ведёт онлайн-трансляцию происходящего в Москве.