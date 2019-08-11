Объявлена награда за информацию о полицейском, ударившем девушку

Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков объявил о вознаграждении в сто тысяч рублей за данные о личности полицейского, ударившего девушку в живот на субботней акции оппозиции в Москве.
Видео, на котором полицейский (предположительно – сотрудник второго оперативного полка при главном управлении МВД России по городу Москве) наносит удар Дарье Сосновской, было выложено в интернет одним из очевидцев.
Позднее на пострадавшую составили протокол о нарушении правил закона о митингах и отпустили из отдела полиции до суда. Сосновской грозит штраф до 20 тысяч рублей.
Павел Чиков, объявив награду, отметил, что ведёт "розыск преступника". Он пообещал обеспечить полную правовую поддержку пострадавшей.
Сама Дарья Сосновская в воскресенье обратилась за помощью к врачам и намерена написать заявление в Следственный комитет с требованием привлечь сотрудников полиции к уголовной ответственности по статье о превышении должностных полномочий.
- В субботу в Москве прошла крупнейшая за последние несколько лет акция оппозиции. По данным "Белого счётчика", на проспекте Академика Сахарова собрались около 50 тысяч человек. Требования митинга – допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, изменить избирательное законодательство, отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, прекратить уголовное дело о массовых беспорядках, возбуждённое в связи с событиями 27 июля в Москве, и освободить 13 человек, взятых под стражу по этому делу.
- После митинга небольшая часть протестующих направилась к зданию администрации президента России на улице Ильинка. По итогам шествия полиция задержала свыше 250 человек.
- В общей сложности на акциях протеста в центре Москвы, которые продолжаются почти месяц, были задержаны около трёх тысяч человек.
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