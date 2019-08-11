В Ленинградской области родители подали заявление на священника, который грубо крестил их ребёнка. Младенец получил ссадины и ушибы, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Петербургское издание Фонтанка.Ру так описывает произошедшее:

"Игумен Фотий с силой заталкивает орущего и извивающегося годовалого ребенка с головой в купель. Рядом мечется обезумевшая от страха мать. Так выглядел обряд крещения в гатчинском храме Покрова божией матери в Мариенбурге 10 августа, после которого в полиции появилось заявление".

Мать ребёнка рассказала, что происшествие в гатчинском Мариенбургском покровском храме произошло 10 августа.

По информации "Фонтанки", священник, запечатлённый на видео, настаивает на своей невиновости и обвиняет мать в неготовности к обряду.