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Умерла литературный критик Елена Макеенко

Елена Макеенко

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Литературный критик и редактор проекта "Полка" Елена Макеенко умерла в возрасте 32-х лет. Об этом сообщил в Фейсбуке журналист Юрий Сапрыкин.

С 2017 года она боролась с онкологическим заболеванием, перенесла несколько операций и курсов химиотерапии. В апреле Макеенко сообщила, что болезнь начала прогрессировать. Она планировала уехать на лечение в Израиль.


Макеенко была сооснователем и соредактором сибирского интернет-издания Siburbia. Она сотрудничала с такими изданиями, как"Афиша Daily", The Village, Booknik, Esquire, "Новый мир", проектами "Горький" и "Полка".

Елена Макеенко неоднократно была гостем программ Радио Свобода.

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