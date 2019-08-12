Умерла литературный критик Елена Макеенко

Литературный критик и редактор проекта "Полка" Елена Макеенко умерла в возрасте 32-х лет. Об этом сообщил в Фейсбуке журналист Юрий Сапрыкин.



С 2017 года она боролась с онкологическим заболеванием, перенесла несколько операций и курсов химиотерапии. В апреле Макеенко сообщила, что болезнь начала прогрессировать. Она планировала уехать на лечение в Израиль.



Макеенко была сооснователем и соредактором сибирского интернет-издания Siburbia. Она сотрудничала с такими изданиями, как"Афиша Daily", The Village, Booknik, Esquire, "Новый мир", проектами "Горький" и "Полка".

Елена Макеенко неоднократно была гостем программ Радио Свобода.