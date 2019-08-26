"Антимайдан"-"Майдан". Ксения Кириллова – об эволюции консерваторов

Рост протестных настроений в России вновь вывел на первый план вопрос о возможности консолидации протеста. Жестокие разгоны протестующих в Москве вновь продемонстрировали, что российское общество находится фактически в состоянии холодной гражданской войны, когда власть открыто применяет насилие по отношению к собственному народу, и, что самое страшное, часть граждан одобряет такое насилие. Тем не менее некоторые факты показывают, что непримиримость условного российского "майдана" и "антимайдана" может поколебаться, особенно в случаях, когда убежденные "охранители" сами становятся жертвами произвола системы.

Одним из таких примеров можно назвать обычное на первый взгляд уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – сбыт наркотических средств в крупном размере. Необычна здесь только личность обвиняемого. Им оказался 38-летний врач-психиатр из Ростова-на-Дону Николай Каклюгин, более известный в медийном пространстве как "борец с майданом в России". Способ поисков "украинских агентов" в России и зачинщиков будущего Каклюгин выбрал весьма незамысловатый. По его мнению, главной движущей силой украинской революции стали пятидесятники-харизматы, в первую очередь, организации "Царство Бога" и "Церковь Новое поколение".

Каклюгин считает, что именно "секты" стали организаторами переросшего в революцию массового протеста и что именно они станут катализатором "майдана" в России. При этом в качестве единственного доказательства антигосударственной направленности российских харизматов Каклюгин привел факт их знакомства с украинскими соверующими – этого, по его мысли, достаточно для попадания в ряды "врагов государства". Главным оплотом будущего "майдана в России" и рассадником "проукраинских русофобов" ростовский психиатр называл протестантские центры реабилитации наркозависимых. Одной из главных мишеней борца с сектами стала организация Национальный антинаркотический союз, руководитель которой Никита Лушников по совместительству является помощником депутата Государственной думы России Сергея Железняка.

Даже ура-патриотически настроенная часть населения постепенно и мучительно начинает открывать для себя истинные "скрепы" современной России

Оснований сомневаться в лояльности Лушникова российским властям нет. Сергей Железняк известен тем, что распространяет российское влияние в других странах, в первую очередь на Балканах, и даже входит в санкционный список Европейского союза. Трудно представить, что его помощником мог бы стать человек, нелояльный к Кремлю. Более того, как показал случай Марии Бутиной (а конкретно её связи с американскими евангелистами и попытки провести российских чиновников на Молитвенный завтрак в США), Кремль часто использует протестантские религиозные организации как канал влияния России на другие страны, а вовсе не наоборот. Так или иначе, но рвать отношения с Лушниковым явно не входило в планы депутата.

Именно серьезными политическими связями Национального наркотического союза соратники Каклюгина объясняют его арест 19 октября прошлого года, во время которого у активиста обнаружили при себе наркотики, которые он якобы пытался продать. В результате убежденный государственник и борец с "сектантским украинским лобби в Госдуме" Николай Каклюгин уже десять месяцев находится в Новочеркасском СИЗО, откуда в многочисленных письмах сообщает о том, что раскрыл "антигосударственный заговор" и выявил агентов, являющихся "представителями "мягкой силы" американского правительства".

При всей трагичности истории Каклюгина, дело которого, скорее всего, действительно является сфабрикованным, любопытно проследить, как реагируют на ситуацию соратники "сектоборца". Первым в поддержку врача выступил крайне консервативный православный сайт "Русская народная линия", известный своей прокремлёвской и антилиберальной позицией. После громкого дела Ивана Голунова редакция и авторы РНЛ оказались в достаточно двусмысленном положении. С одной стороны, множество статей сайта призывает к расправам над "либерастами" как "врагами России", обвиняя организаторов любых митингов в подготовке "русского Майдана". С другой стороны, дело Голунова очень напоминает дело Каклюгина в части вопиющей недоказанности фактов приобретения и сбыта наркотиков и явно предвзятого характера процесса.

Первое время авторы "Русской народной линии" пытались подчеркнуть разницу между "православным мучеником" Каклюгиным и "либеральным смутьяном" Голуновым. "Кто-то призывает брать пример с баламутов, которые участвуют в массовках на съемках масштабного киноспектакля под названием "Мы Иван Голунов"… Мы – не медузы и не Познеры. Не Марксы, не Кудрины. Не Грефы, не Энгельсы. Не Трампы, не Гитлеры. Не Гейтсы, не Соросы. Мы – не Иван Голунов. И не Иуда Искариотский", – провозглашает автор одной из опубликованных на сайте статей. При этом, продолжая оскорблять товарищей по несчастью, придерживающихся иных политических взглядов, авторы РНЛ возмущаются "двуличностью либералов" и тем, что они, поддержав других невинно осужденных, не выступили массово в защиту Каклюгина. Тот факт, что требовать солидарности от определенных людей и одновременно с этим постоянно оскорблять их и призывать к репрессиям в их адрес – это, мягко говоря, непоследовательно, почему-то не пришёл в голову православным "охранителям". Тем не менее, несмотря на все угрозы и оскорбления со стороны Каклюгина и его друзей, часть российских диссидентов, как и подобает настоящим правозащитникам, заступились за арестованного борца с наркотиками. Тем временем все больше православных активистов, пытаясь разобраться в том, что произошло с их соверующим, открывают для себя реалии современной России.

В итоге в созданной в соцсети "ВКонтакте" "Группе поддержки Николая Каклюгина" все чаще стали появляться истории других пострадавших от подброса наркотиков, независимо от их политических взглядов. Более того, создатели группы не погнушались отметить Каклюгина в числе других жертв полицейского произвола под тегом #тожеголунов. Следующим шагом на пути к прозрению стала публикация создателями группы историй о коррупции в правоохранительных органах и даже комментарии участников в стиле: "России правит ФСБ, а не закон. Догадывается ли народ, насколько гнилой и аморальной структурой является ФСБ, призванная защищать безопасность государства?" Показательно, что подобные комментарии уже не вызывали такой негативной реакции других участников группы, как раньше.

Словом, если наблюдать эволюцию взглядов участников сетевой дискуссии, большинство из которых относится к наиболее консервативной части православных верующих, можно заметить любопытные изменения. Во-первых, стало появляться намного больше постов, посвященных критике не только отдельных сотрудников правоохранительных органов, но и системы в целом. Более того, лица, разоблачающие систему, объявляются уже не "смутьянами", а героями, а информация о крайней коррумпированности системы зазвучала даже с экрана православного телеканала "Спас". Во-вторых, участники группы сами начали проводить пикеты – пока одиночные, и признали, что без общественного резонанса помочь невинно заключенному под стражу не удастся. В-третьих, большинство участников и создатели группы перестали противопоставлять друг другу разных пострадавших от произвола из-за разницы их политических взглядов. Очень показательна, в частности, их реакция на выход статьи о деле Николая Каклюгина на сайте Радио Свобода. "Приплыли. Радио свобода. Что дальше – Эхо Москвы, коммерсант, радио дождь... берега путаете!!!" – возмутился один из наиболее активных "ревнителей благочестия". "Радио Свобода – в данном опубликованном материале ничего плохого не сказала. Но наоборот. Вы против того, чтобы Николая и всех невиновных освободили?!" – отрезала администрация группы.

Некоторые изменения заметны и во взглядах самого Каклюгина. В частности, если в своих первых письмах из СИЗО он упирал исключительно на свой патриотизм и работу "на благо отечества", в более поздних сочинениях у "борца с Майданом" стали проскальзывать и другие нотки. "Вот он какой, оказывается – избирательный русский фашизм "оборотней в погонах". Истребление цвета нации по заказу, неугодных по тому или иному социальному, профессиональному или религиозному признаку. А мы все об Украине, да об Украине..." – сокрушается Каклюгин.

Конечно, всё это не говорит о том, что противоречия между разными частями расколотого российского общества легко устранимы. Вряд ли российские "охранители" с такой же легкостью признают другие преступления государства, к примеру, совершаемые им на международном уровне. Более того, большинство защитников Каклюгина и по сей день винит в происходящем с ним происки "прозападных сил" и США. Однако случившееся показывает: на фоне усиления произвола и беззакония телевизор уже не может справиться с реальностью, и даже ура-патриотически настроенная часть населения постепенно и мучительно начинает открывать для себя истинные "скрепы" современной России. И именно эти неприятные открытия могут стать основой для сближения самых разных людей перед лицом общей угрозы.

Ксения Кириллова – журналист, живет в США

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