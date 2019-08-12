Банк Goldman Sachs спрогнозировал рецессию в США

Торговая война США и Китая может привести к рецессии американской экономики. Об этом пишут агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на аналитическую записку банка Goldman Sachs.

Аналитики банка не рассчитывают на то, что Вашингтон и Пекин смогут заключить торговое соглашение до выборов президента США в 2020 году, говорится в документе. Из-за влияния торговой войны на экономику Goldman Sachs понизил прогноз экономического роста в США в четвертом квартале на 0,2 процентного пункта - до 1,8 процента.

По данным экономистов, сложившаяся ситуация может заставить частные компании Соединенных Штатов сокращать расходы и объем инвестиций в условиях неопределённости.

Торговая война Вашингтона и Пекина началась в прошлом году. Тогда президент США Дональд Трамп повысил пошлины на ряд китайских товаров. Китай ответил зеркально. Ожидалось, что торговое соглашение будет заключено в 2019 году. Однако Трамп обвинил Китай в нарушении договорённостей и приказал ввести пошлины на все китайские товары. Китайские власти в ответ ввели дополнительные тарифы на ряд американских товаров. Ближайший раунд двусторонних торговых консультаций состоится в сентябре в США.