Росгвардия не признаёт своим ударившего задержанную в живот

Росгвардия отрицает принадлежность к ведомству сотрудника, который ударил в живот девушку при задержании после акции в Москве 10 августа. Об этом говорится в заявлении Росгвардии, которое поступило вчера в редакцию радиостанции "Говорит Москва".

Накануне глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков объявил о вознаграждении в 100 тысяч рублей за данные о личности полицейского, ударившего Дарью Сосновскую в живот. Видео, на котором полицейский (предположительно – сотрудник второго оперативного полка при главном управлении МВД России по городу Москве) наносит удар, было выложено в интернет одним из очевидцев задержания девушки.

Позднее на Сосновскую составили протокол о нарушении закона о митингах. Ей грозит штраф до 20 тысяч рублей.

В воскресенье Сосновская обратилась за помощью к врачам и намерена написать заявление в Следственный комитет с требованием привлечь сотрудников полиции к уголовной ответственности по статье о превышении должностных полномочий.

Действия полицейского осудили представители российского шоу-бизнеса Егор Крид и Сергей Лазарев. Их поддержали Сати Казанова и Яна Рудковская. Они опубликовали ролик в Инстаграме , где у них миллионы подписчиков. По словам Крида, он уже лично подал запрос и ему "пообещали найти" сотрудника полиции.