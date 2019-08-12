Жена Гудкова пожаловалась на прослушку и попытки взлома аккаунтов

Жена незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова рассказала о постоянных звонках с неизвестных номеров, аномальном расходеинтернет-трафика и попытках взлома телеграм-аккаунтов сотрудников штаба политика. Сообщение об этом Валерия Суршкова опубликовала в телеграм-канале Гудкова.

По её словам, каждую минуту ей и ещё двум участникам субботнего митинга за свободные выборы в Москве поступают звонки со скрытых номеров. Суршкова считает, что "звонят не люди, а программы". Она призвала сотовых операторов "Билайн" и МТС остановить спам-атаки.

Кроме того, неделю назад пресс-секретарь Дмитрия Гудкова Алексей Обухов обнаружил большой расход интернет-трафика. В частности, среди расходов были траты на мобильную музыку, "которой он никогда не пользуется". С телефона Суршковой трафик использовали на "Одноклассники", хотя этого приложения у неё нет. Подобное происходит и у муниципального депутата Эльвиры Вихаревой. А в автомобиле Вихаревой после митинга 10 августа стали сами блокироваться двери, утверждает Суршкова. Помимо этого накануне кто-то забрался в машину к другому организатору акции на проспекте Сахарова муниципальному депутату Денису Шендеровичу.

"И машины, и телефоны засветились во время "оперативных мероприятий" – обыска или митинга, считает жена политика. Таким образом, под угрозой очень широкий круг людей, например, журналисты, приезжавшие на "следственные действия" к Гудкову, отметила она.

Дмитрий Гудков в настоящее время отбывает 30 суток административного ареста. 30 июля суд признал его виновным в организации 14 июля несанкционированной "встречи с избирателями" у Мосгоризбиркома.