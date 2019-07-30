Суд арестовал Дмитрия Гудкова на 30 суток

Тверской суд Москвы во вторник арестовал на 30 суток независимого кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова. Его признали виновным в в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Ранее Гудкова дважды за сутки задерживали полицейские. По словам политика, сотрудники правоохранительных органов ждали его возле продуктового магазина, где он покупал еду для передачи задержанным на акции протеста возле мэрии Москвы 27 июля. На ней Гудкова также задерживали, но позже отпустили из суда под обязательство о явке 31 июля.

27 июля в Москве возле здания мэрии прошла акция протеста против недопуска к выборам в депутаты Мосгордумы оппозиционных кандидатов. По разным оценкам, в ней участвовали от трёх с половиной тысяч до десяти тысяч человек.

Акция была жёстко разогнана сотрудниками правоохранительных органов. По данным портала "ОВД-Инфо", почти полторы тысячи человек были задержаны, среди них – десятки независимых кандидатов. Более семидесяти участников протеста получили травмы.