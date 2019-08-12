Пошли слушать музыку на деньги иностранцев. Пропаганда и митинги

Новый большой митинг в Москве и новые задержания в ходе "гуляний". Пропаганда больше не может не замечать протестных акций, но пытается подавать их как хаотичное брожение случайных людей с неясными целями но ясным, конечно же иностранным, финансированием. Чему и кому поверят россияне? В разговоре участвуют: главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, группа поддержки арестованного студента Высшей школы экоонимики Егора Жукова (Евгений Овчаров и Станислав Топорков), политолог Сергей Жаворонков. Ведущая программы "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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