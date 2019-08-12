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Лицом к событию

Пошли слушать музыку на деньги иностранцев. Пропаганда и митинги

A meeting on Sakharov Avenue in Moscow

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Евгений Овчаров, Алексей Венедиктов, Сергей Жаворонков, Станислав Топорков в разговоре о протестных акциях в Москве

Новый большой митинг в Москве и новые задержания в ходе "гуляний". Пропаганда больше не может не замечать протестных акций, но пытается подавать их как хаотичное брожение случайных людей с неясными целями но ясным, конечно же иностранным, финансированием. Чему и кому поверят россияне? В разговоре участвуют: главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, группа поддержки арестованного студента Высшей школы экоонимики Егора Жукова (Евгений Овчаров и Станислав Топорков), политолог Сергей Жаворонков. Ведущая программы "Лицом к событию" Елена Рыковцева

А вы как считаете: что за цели у участников акций? Звоните в прямой эфир начиная с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12.

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