Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа

Мэрия Москвы не согласовала шествие за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, которое планировали провести 17 августа. Об этом сообщил один из организаторов акции, глава округа Якиманка Андрей Морев. Отказ объяснили нарушением сроков подачи уведомления. Однако, как отметил Морев, по закону муниципальные депутаты имеют право подавать заявки за пять дней до мероприятия.
"Сейчас мэрия, чтобы сбить волну протеста, применяет двойные стандарты, пытается вытеснить протест и по сути запретить проведение согласованных акций", - написал Морев в Фейсбуке. По его словам, это ошибка власти и организаторы акции направят мэрии официальное возражение, добавил он.
Заявку на шествие от Страстного бульвара до проспекта Сахарова с ожидаемыми 30 тысячами участников муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Моревподали 9 августа. При этом ранее мэрия Москвы согласовала на 17 августа митинг КПРФ за честные выборы на проспекте Сахарова.
- Акции оппозиции в центре Москвы за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму продолжаются уже месяц. В общей сложности за это время полиция задержала около трёх тысяч человек. После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому арестованы 14 человек. Правозащитники и юристы отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки", в Москве не происходило.
- Митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова 10 августасталкрупнейшим за последние несколько лет. По данным "Белого счётчика", на него пришли около 50 тысяч человек. Требования митинга – допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, изменить избирательное законодательство, отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, прекратить уголовное дело о массовых беспорядках и освободить всех взятых под стражу.