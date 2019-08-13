Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа

Мэрия Москвы не согласовала шествие за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, которое планировали провести 17 августа. Об этом сообщил один из организаторов акции, глава округа Якиманка Андрей Морев. Отказ объяснили нарушением сроков подачи уведомления. Однако, как отметил Морев, по закону муниципальные депутаты имеют право подавать заявки за пять дней до мероприятия.

"Сейчас мэрия, чтобы сбить волну протеста, применяет двойные стандарты, пытается вытеснить протест и по сути запретить проведение согласованных акций", - написал Морев в Фейсбуке. По его словам, это ошибка власти и организаторы акции направят мэрии официальное возражение, добавил он.

Заявку на шествие от Страстного бульвара до проспекта Сахарова с ожидаемыми 30 тысячами участников муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Моревподали 9 августа. При этом ранее мэрия Москвы согласовала на 17 августа митинг КПРФ за честные выборы на проспекте Сахарова.