Константину Котову предъявили обвинение по "дадинской статье"

Гражданскому активисту Константину Котову предъявили обвинение по так называемой "дадинской статье" - о неоднократных нарушениях порядка организации или проведения митинга. Об этом "МБХ медиа" сообщила его адвокат Мария Эйсмонт. Избрание ему меры пресечения состоится завтра в Пресненском суде Москвы, добавила адвокат.

Накануне вечером Котова доставили в Следственный комитет. Ранее его задерживали на акции 10 августа, но отпустили из отделения полиции под обязательство о явке. Сегодня он должен был прийти к следователю в ОВД.

Единственным осужденным по статье Уголовного кодекса "Неоднократное нарушение правил организации либо проведения митинга" является оппозиционный активист Ильдар Дадин. В 2015 году его приговорили к 3 годам лишения свободы. В феврале 2017 года, после решения Конституционного суда приговор Дадину был отменен Верховным судом за отсутствием состава преступления, а сам активист вышел на свободу.

По этой же статье сейчас обвиняется подмосковный активист Вячеслав Егоров, выступающий против ввоза мусора под Коломну. Защита Егорова настаивает, что уголовную статью о неоднократном нарушении правил проведения митингов следует применять только в том случае, если нарушение представляет опасность для общества, был причинён вред здоровью или имуществу.