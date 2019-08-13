Член Совета Федерации осудил действия полиции на акциях в Москве

Член Совета Федерации от Иркутской области и бывший командир ОМОНа Бурятии Вячеслав Мархаев назвал неправомерными и профессионально безграмотными действия полиции на акциях протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордумы.

"То, что столько людей вышли на улицы, уже говорит о том, что просто нет другой возможности быть услышанными властью. И вместо того, чтобы выслушать претензии, организовать диалог, администрацией было принято силовое решение, во многих случаях избыточное. Страшно, что у граждан страны все меньше возможностей для выражения своего мнения", - написал Махраев в своём Инстаграме.