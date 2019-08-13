Член Совета Федерации осудил действия полиции на акциях в Москве

Член Совета Федерации от Иркутской области и бывший командир ОМОНа Бурятии Вячеслав Мархаев назвал неправомерными и профессионально безграмотными действия полиции на акциях протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордумы.
"То, что столько людей вышли на улицы, уже говорит о том, что просто нет другой возможности быть услышанными властью. И вместо того, чтобы выслушать претензии, организовать диалог, администрацией было принято силовое решение, во многих случаях избыточное. Страшно, что у граждан страны все меньше возможностей для выражения своего мнения", - написал Махраев в своём Инстаграме.
- Акции оппозиции в центре Москвы за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму продолжаются уже месяц. В общей сложности за это время полиция задержала около трёх тысяч человек. Десятки задержанных были избиты полицейскими, несколько человек получили травмы. После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому арестованы 14 человек.
- Субботняя акция оппозиции на проспекте Академика Сахарова стала крупнейшей за последние несколько лет. По данным "Белого счётчика", на неё пришли около 50 тысяч человек. Его участники требовали допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, изменить избирательное законодательство, отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, прекратить уголовное дело о массовых беспорядках и освободить всех взятых под стражу.
- По данным издания "Тайга.Инфо", Вячеслав Махраев работал в органах внутренних дел до 2007 года. Он был первым командиром бурятского ОМОНа. В Совете Федерации Махраев голосовал против законов о повышении пенсионного возраста, НДС, "суверенном интернете", неуважении к власти.
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