Профсоюзы предлагают сократить рабочую неделю без потерь в зарплате

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сократить рабочую неделю до четырех дней при обязательном сохранении зарплаты сотрудников. Соответствующие иницииативы направлены в Министерство труда России, сообщается на сайте федерации. Их предлагается рассмотреть в трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.





При этом в ФНПР отметили, что в настоящее время предприятия в России переходят на укороченную рабочую неделю из-за финансовых трудностей. В итоге зарплата работников существенно уменьшается. Так, из-за временного отсутствия государственного оборонного заказа большинство работников дальневосточного завода "Звезда" в городе Большой Камень с августа по декабрь переведут на неполную рабочую неделю.

Ранее в июне премьер России Дмитрий Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, технологический прогресс приводит к сокращению рабочего времени и расширению досуга.

Однако почти половина россиян, согласно данным опроса ВЦИОМ, не поддерживает эту инициативу. Переход на четырёхдневную рабочую неделю не устраивает 48 процентов опрошенных. Понравилось возможное нововведение 29 процентам россиян. В основном, это жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Большинство опрошенных (89%) полагают, что из-за сокращения числа рабочих дней снизится размер заработной платы.



