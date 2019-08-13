Роскомнадзор потребовал заблокировать инстаграм Михаила Светова

Роскомнадзор потребовал заблокировать страницу лидера незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова в социальной сети Инстаграм. На сайте Единого реестра запрещенной информации указано, что решение было принято 12 августа этого года.

Светов был арестован на 30 суток из-за встречи с независимыми кандидатами в Мосгордуму 16 июля на Трубной площади в Москве. Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга. Свой аккаунт в Инстаграме Светов не ведет с декабря 2016 года.

Социальная сеть Инстаграм использует протокол https – это значит, что блокировать отдельно страницы в ней невозможно. Для того чтобы ограничить доступ к отдельным элементам соцсети, понадобится полная блокировка сайта и приложения.