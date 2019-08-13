Янкаускас вновь задержан и оставлен в ОВД до среды

Муниципальный депутат Константин Янкаускас, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, был задержан на территории спецприемника сразу после выхода из-под второго подряд административного ареста. Об этом сообщается на его странице в Twitter, которую ведет его команда.







В сообщении отмечается, что Янкаускаса повезли в ОВД «Южное Бутово». Позднее его жена со ссылкой на адвоката депутата сообщила в Facebook, что в отношении Янкаускаса оформляют протокол по «части 2». Как пишет РБК, речь может идти о второй части 20-ой статьи Кодекса об административных нарушениях, в которой говорится о наказании за организацию или проведение публичного мероприятия без подачи уведомления. Этой статьёй предусматривается арест до 10 суток.