Сотрудник ФБК Георгий Албуров вышел на свободу после 10 суток ареста

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров вышел на свободу после десяти суток административного ареста, куда его отправили по обвинению в организации несогласованной акции протеста 3 августа. Об этом он написал в твиттере.

Сам Албуров связывает свой арест с опубликованным недавно расследованием ФБК о вице-мэре Москвы Наталье Сергуниной. В нём утверждается, что её семья покупала историческую недвижимость у города и делала там гостиницы. Кроме того, в ФБК утверждают, что Сергунина курирует выборы в Мосгордуму, к которым не были допущены десятки независимых кандидатов. Отказ в их регистрации стал поводом для акций протеста, которые проходят в Москве с середины июля.