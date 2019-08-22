Аморальный иммунитет. Георгий Юрьев – о честных выборах как каркасе

Информационная мозаика вокруг дурной басни про сентябрьские выборы в Москве побуждает выявлять причинно-следственные связи между тревожными событиями и адекватной им общественной моралью. С моей точки зрения, частично их можно объяснить понятиями социального и нравственного иммунитета, которые апеллируют к закономерностям врождённого и приобретённого биологического иммунитета человека.

Биологический иммунитет – это особая охранная система организма от чужеродного влияния, которая работает по правилам самообучения в логике "ключ – замок". Ослабление иммунитета открывает ворота различным инфекционным болезням, а его "извращение" создает ситуацию, когда нормальные клетки организма атакуются и уничтожаются собственными охранными киллерами как злостные "враги" родного "эго", что приводит к аутоиммунным заболеваниям и даже к преждевременной смерти. Прививки помогают формировать стойкий иммунитет против ранее смертельных болезней, а отказ от прививок может возвратить человечество к временам опустошительных эпидемий.

Иммунитет и биосоциальное благополучие народов переплетены невидимыми нитями здоровья и болезней. Изложенная Томасом Гоббсом в книге "Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского" (1651) идея о социальной патологии, болезни и смерти общества по аналогии с организмом была артикулирована Александром Зиновьевым в описание коммунистического левиафана, разрушившего СССР: мораль подвела. Однако Россия в очередной раз покуражилась, поиграла в перестройку и вернулась к привычному, но уже путинскому левиафану.

Поэтому то, что происходит в нашей "особой" русской цивилизации, соответствует, как мне кажется, номинации "аморальный" иммунитет в этике и эстетике "зла" как вывернутого наизнанку, извращенного "добра". Дело в разных моральных ценностях цивилизации "унижения" (государство – всё, а человек лишь винтик в управленческой вертикали, так устроено в России и аналогичных ей режимах) и цивилизации "уважения" (человек с его правами и обязанностями есть главная ценность государства по шкале европейских координат). Примеров много, начну с горделивой эйфории Петра Вяземского в Дрездене (1853), прописанной им в стихотворении "Масленица на другой стороне":

Не напрасно дедов слово

Затвердил народный ум:

"Что для русского здорово,

То для немца карачун!"

Фёдор Достоевский в "Братьях Карамазовых" этическую "обратность" народа усилил замечанием о том, что "русский весьма часто смеется там, где надо плакать".

Продолжу тему морально-этического нездоровья страны оценкой Матвея Ганапольского относительно "прививки от Сталина и кори": "Общество хочет не Путина, а Сталина, чтобы порядок, красивая старость и новый Гагарин был. "Сталин придёт – порядок наведёт!" Такого не может быть? Кто сказал, что не может? Сейчас дети умирают от кори ровно потому, что не делают прививок. Хотя знают, что корь смертельна".

В актуальный (июль – август 2019-го) исторический момент позорных разгонов дубинками безоружных и внаглую лишенных прав на честные выборы избирателей Москвы во исполнение страхов отстранения от власти гаранта Конституции путинская "аморалия" вызывает у здравомыслящих людей недоуменные вопросы. Зачем это сделали, жестоко перевернув применение закона с ног на голову? С какой целью? И чего этим добились? Почему так нечестно и трусливо? Может быть, это какая-то особая национальная болезнь?

Воровская ложь пугает и погоняет ложью в погонах одурманенное телевизионной ложью население

Отвечу: и нет, и да одновременно, потому что симптомы аморального бешенства, заразной болезни социальных институций нравственного убожества и беззакония, типичны для всех "одноголовых" режимов. Можете почитать в интернете, что написано про особо опасную и смертельную вирусную патологию, название которой не случайно происходит от слова "бес", потому что в древности причиной заболевания считали одержимость злыми ду́хами. Писатель Достоевский предвосхитил в "Бесах": в будущей России такие законы примут, выполнение которых будет считаться преступлением. Именно это сейчас и происходит: воровская ложь пугает и погоняет ложью в погонах одурманенное телевизионной ложью население, воистину, три счастья в одном флаконе. Результат очевиден: пустопорожний миф власти о себе слепился в бесовский бренд разгульной российской духовности и вселенского умопомрачительного величия.

Ясно, что смертельные для власти слова "вражеской" правды от гражданских активистов и оппозиционных политиков заражают охранников фашизоидного режима вирусом честности, отчего полицейские и гвардейцы испытывают жгучие боли в местах соприкосновений с носителями этой "заразы" – участниками мирных прогулок по московским бульварам и площадям. Более того, они испытывают моральное унижение от вдыхания "паров" демократических свобод, исходящих от митингующих людей. Фактически это означает, что власть, поджавшая хвост от страха перед честными выборами, в срочном порядке проводит массовую профилактическую вакцинацию населения дубинками и арестами. Но от чего и для кого? Это уже глубинная история, попробую дать объяснение.

Отчего же так внезапно, легко и бескровно распался СССР? Ответов много, добавлю свой: причина саморазрушения коммунистической вертикали кроется в реальном запрете на конкурентные выборы руководителей разных ветвей управления сложным общественным организмом. Идеологическое утверждение о том, что "народ и партия едины" воспринималось как дурная шутка про уравниваемое неравенство тотального вранья про реальную жизнь, а роль выборов сводилась к пустопорожней обязаловке.

На самом же деле ритмика выборности всего и всех является главным биосоциальным каркасом современных общественных структур и функций. В многомерном неравенстве и конкуренции людей одновременно пульсируют три смысло-энергетических полюса личных ощущений, эмоций, чувств, мыслей, оценок, решений и действий по жесткому правилу виртуально троичного конструкта: "или "нет" – и – или "да". Жёсткость исходит из обязательного наличия каждого элемента в этой связке. Например, если нет вдоха, значит, нет и выдоха, и дыхания тоже нет, и наоборот, все три элемента есть, и система функционирует.

Эта максима соответствует главному закону трилемматики о том, что если две функции (два смысла) истинно противоположны друг другу, то они одинаково истинны в объединяющем их третьем смысле, например, "вдох – дыхание – выдох", "зло – деяние – добро" в логике "не делай добра, не будет и зла". То есть объединяющий антагонистов полюс (±)И – дыхание, деяние, выборы между А и Б, которые "сидели на трубе" и аналогичные процессы – по своей сути является управляющим элементом всех живых структур и процессов. Он удерживает полярности "или – или" на арене жизни, позволяет делать то, что потенциально возможно для каждого из конкурирующих между собой возможностей "или". В общественных системах выборы обладают свойствами узаконенного каркаса социальной жизни аналогично тому, как соединительная ткань формирует анатомо-физиологический каркас клеток и органов живого организма. Следовательно, если убирается несущий элемент каркаса, позволяющий нормально функционировать разным частям тела, то они заболевают, атрофируются и деградируют от бездействия.

Таким разрушительным и даже смертельным для страны извлечением из правил природного трилемматического бытия стали формулы: "Путин = Россия" и "Если не Путин, то кто?" Из них полностью исключен главный элемент устойчивого развития страны – "честные выборы" в естественном движении личности и общества, типа "Путин и Россия". Зачем же двадцатилетний сиделец на троне испоганил саму идею выборов? Да просто он по-хулигански пытается войти в вечность на бедах других. Этот игрок на поражение может сотворить то, чего удалось избежать при исчезновении СССР как государства, – кровавый распад России. Хотелось бы, чтобы "жирные коты" при кремлевских пирогах прислушались к предложению политолога Владимира Пастухова о том, как следует добиться свободных выборов в России. А пока нужно всемерно поддерживать, не побоюсь этого эпитета, геройские шествия ответственных граждан страны за право честно выбирать руководителей из числа таких же сограждан.

Георгий Юрьев – эксперт по биосоциальным проблемам личности, доктор медицинских наук, кандидат психологических наук

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