Либертарианская партия подала заявку на шествие и митинг 25 августа

Незарегистрированная либертарианская партия России вечером во вторник подала в мэрию Москвы заявку на согласование акции протеста против уголовного дела о массовых беспорядках и за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Как сообщил в твиттере пресс-секретарь московского отделения партии Ярослав Конвей, акция запланирована на 25 августа в виде шествие от Пушкинской площади по Бульварному кольцу до проспекта академика Сахарова, где должен быть проведён митинг.

Представители оппозиции также подали два уведомления на проведение шествия и митинга 24 августа. Ранее мэрия отклонила заявку на митинг 17 августа, объяснив это нарушением сроков подачи документа. Организаторы обжаловали это решение. По их мнению, они не нарушали требования законодательства. Они также подали новую заявку на серию пикетов в центре города на 17 августа. Они должны состояться вдоль маршрута ранее запланированного шествия, если оно не состоится.

При этом ранее мэрия Москвы согласовала на 17 августа митинг КПРФ за честные выборы на проспекте Сахарова.