Организаторы митингов за честные выборы в Москве подали заявку на серию пикетов в центре города на 17 августа. Они должны состояться вдоль маршрута ранее запланированного шествия от Страстного бульвара до проспекта академика Сахарова, если акция не будет согласована с властями. Об этом написал на своей странице в фейсбуке муниципальный депутат Илья Азар.

Ранее мэрия Москвы отказалась согласовывать шествие 17 августа, организаторы акции обжаловали это решение. Заявку на шествие от Страстного бульвара до проспекта Сахарова с ожидаемыми 30 тысячами участников муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали 9 августа. При этом ранее мэрия Москвы согласовала на 17 августа митинг КПРФ за честные выборы на проспекте Сахарова.