Организаторы митингов за честные выборы в Москве подали заявку на серию пикетов в центре города на 17 августа. Они должны состояться вдоль маршрута ранее запланированного шествия от Страстного бульвара до проспекта академика Сахарова, если акция не будет согласована с властями. Об этом написал на своей странице в фейсбуке муниципальный депутат Илья Азар.
Ранее мэрия Москвы отказалась согласовывать шествие 17 августа, организаторы акции обжаловали это решение. Заявку на шествие от Страстного бульвара до проспекта Сахарова с ожидаемыми 30 тысячами участников муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали 9 августа. При этом ранее мэрия Москвы согласовала на 17 августа митинг КПРФ за честные выборы на проспекте Сахарова.
- Акции оппозиции в центре Москвы за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму продолжаются уже месяц. В общей сложности за это время полиция задержала около трёх тысяч человек. После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, подозреваемыми по которому стали 14 человек. Правозащитники и юристы отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки", в Москве не происходило.
- Совет про правам человека при президенте России попросил Генпрокуратуру проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о беспорядках. Петиция за его закрытии собрала около 130 тысяч подписей.