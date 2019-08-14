Доля россиян, которые не собираются участвовать в выборах в Государственную думу, достигла максимума с 2016 года, когда состоялись последние парламентские выборы в России. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Согласно исследованию, 41 процент россиян либо не собираются участвовать в предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму, либо не знают, за кого голосовать. В 2016 году на участки для голосования не готовы были прийти 11 процентов россиян. Столько же заявляли, что не знают, кого поддержать.

По данным социологов, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 24 процента россиян не пошли бы голосовать вообще.

Выбор тех, кто собирается голосовать, распределился следующим образом: 44 процента респондентов готовы отдать голос за "Единую Россию", 17 процентов намерены поддержать КПРФ,16 процентов – ЛДПР. Суммарный рейтинг парламентских партий опустился до 51 процента.