Доля россиян, которые не собираются участвовать в выборах в Государственную думу, достигла максимума с 2016 года, когда состоялись последние парламентские выборы в России. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Согласно исследованию, 41 процент россиян либо не собираются участвовать в предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму, либо не знают, за кого голосовать. В 2016 году на участки для голосования не готовы были прийти 11 процентов россиян. Столько же заявляли, что не знают, кого поддержать.
По данным социологов, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 24 процента россиян не пошли бы голосовать вообще.
Выбор тех, кто собирается голосовать, распределился следующим образом: 44 процента респондентов готовы отдать голос за "Единую Россию", 17 процентов намерены поддержать КПРФ,16 процентов – ЛДПР. Суммарный рейтинг парламентских партий опустился до 51 процента.
- Как отмечают эксперты, после пенсионной реформы рейтинг "Единой России" снизился, но популярность других парламентских партий не выросла. Глава "Левада-центра" Лев Гудков считает, что нежелание идти на выборы также связано с давлением властей на оппозицию. "Люди, которые могли бы за неё проголосовать, понимают, что сделать этого не смогут, так как демократов не регистрируют, поэтому они не пойдут на выборы", – заявил Гудков.
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