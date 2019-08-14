Сотрудники ФСБ ворвались в офис проекта "Правовая инициатива"

В Москве сотрудники ФСБ пришли в офис правозащитного проекта "Правовая инициатива". Об этом сообщила пресс-секретарь организации Ксения Бабич.

По её словам, силовики не представились, заявив лишь, что у них есть постановление на обыск всего здания. Они отобрали у сотрудников "Правовой инициативы" телефоны, сфотографировали их паспорта и начали осмотр кабинета, где находится документация. Они также пытаются вскрыть дверь в кабинет директора проекта. В комментарии для "Медиазоны" Бабич отметила, что сотрудники ФСБ пришли в сопровождении бойцов СОБРа.

"Правовая инициатива" действует с 2000 года. Проект занимается "защитой жертв нарушений прав человека, связанных с вооруженным конфликтом и операциями по противодействию терроризму, пытками и гендерным насилием на территории бывшего Советского Союза", – говорится в описании организации. Правозащитники представляют интересы пострадавших в Европейском суде по правам человека и занимаются делами из Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана, а также делами крымско-татарских активистов.