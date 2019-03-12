ЕСПЧ присудил компенсацию семьям 11 пропавших жителей Чечни

Европейский суд по правам человека присудил 870 тысяч евро компенсации морального вреда семьям 11 жителей Чечни похищенных в период с 2002 по 2006 год. Об этом сообщает "Меидазона" со ссылкой на проект "Правовая инициатива".

Десяти семьям ЕСПЧ присудил по 80 тысяч евро. Родственники ещё одного похищенного получат 70 тысяч евро. Суд в Страсбурге признал , что были нарушена статья о запрете пыток, праве на свободу и эффективные средства правовой защиты Европейской конвенции по правам человека. Местонахождение пропавших до сих пор неизвестно.

Среди похищенных были Исмаил Махмудов, Исмаил Даштаев, Ислам Асуханов, Ваха Наузов, Супьян Мукаев, Зелимхан Дутаев, Рустам Гайсумов, Хусейн Элдерханов, Алихан Сатиев, Лема Магомадов и Вахаб Абубакаров.

По словам матери Лемы Магомадова, её сына похитили среди ночи в ноябре 2002 года. Мать Исмаила Махмудова рассказала, что её ребёнок пропал в январе 2003 года.

Ранее Европейский комитет по предупреждению пыток обвинил Россию в отказе от сотрудничества по ситуации в Чечне и других республиках Северного Кавказа. В организации заявили, что пытки в чеченской республике говорят о неисполнении властями региона своих обязанностей, а также об отсутствии контроля ситуации со стороны государства. В комитете считают, что Россия не признаёт серьёзность происходящего в Чечне.

В руководстве Чеченской республики такие заявления назвали безосновательными и заявили, что они "не подкрепляются конкретной и исчерпывающей доказательной базой".